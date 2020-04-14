محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير بوسط المدينة

Advertisements

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بوسط مدينة الفيوم، بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير امن الفيوم للأمن العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنيه بالمحافظة.



أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الحملة شملت رفع الإشغالات بشوارع مصطفى باشا ودرب حرازه والعريان والشوارع الجانبية المتفرعة منها بمدينة الفيوم، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم بتلك المناطق وعدد من الشوارع والميادين الأخرى.



وشدد المحافظ على إلتزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، موجهًا بالغلق الكامل لكافة المحال ومنافذ البيع بتلك المناطق لمدة ثلاثة أيام لخفض نسب المترددين عليها، مستثنيًا من ذلك الصيدليات والمخابز ومحال البقالة تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء.



وأكد محافظ الفيوم على متابعة الأعمال الدورية للتطهير بشتى أنحاء المحافظة، مشددًا على ضرورة إلتزام المواطنين بإجراءات الحظر، وخلال الحملة إلتقى محافظ الفيوم بعددٍ من المواطنين واستمع الى مطالبهم.



ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفه بقرية منشاة عبد الله التابعة لمركز الفيوم.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظه الفيوم، أن الحمله تمكنت من إزالة برجين بمساحه 400 متر بقرية منشاة عبد الله بالقرب من معهد الصفوه الأزهري بمدينة الفيوم بزمام حوض دله نمره 10، لافتًا الى إزالة أسوار على مساحة 175 متر مربع، فضلًا عن إزالة عقار مخالف على مساحه 350 متر مربع، بجانب إزالة ملعب مخالف على مساحه 1050متر مربع، مشيرًا ان هذه المخالفات للمباني تقع على الاراضي الزراعيه.



وخلال الحملة، أشار محافظ الفيوم أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله في إطار القانون ارساءً لهيبة الدولة، مضيفًا أن تلك الحملات مستمره في كافه أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.



حضر الحملة اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والمهندس ايمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء علاء قنديل مساعد مدير امن الفيوم للأمن العام، والعقيد أسامه غريب مدير ادارة مرور الفيوم والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة والأستاذ احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والأمنيه بالمحافظة.



وتفقد عددًا من منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة التى بدأ صرفها اليوم بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالإضافة إلى 7 مدارس تم تجهيزها بدلًا من مكاتب البريد المزدحمة.



بدأ محافظ الفيوم جولته الميدانية لمتابعة منافذ صرف المنحة، بتفقد فرع البنك الزراعى المصرى بمنطقة لطف الله، بحضور الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حيث اطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتوزيع الكمامات وأماكن الانتظار التى تم تجهيزها.

