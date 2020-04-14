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البورصة الأمريكية تتعافي بالمستهل مع إعلان نتائج الأعمال

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:35 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء مع بداية موسم إعلان نتائج الأعمال، ليصعد "داو جونز" الصناعي بأكثر من 400 نقطة، بالرغم من تباطؤ معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.


وجاء أداء "وول ستريت" بالتزامن مع تفاؤل المستثمرين بشأن بلوغ "كوفيد-19" ذروته مع تباطؤ الوفيات في الولايات المتحدة وتباطؤ عدد الإصابات في كثير من دول أوروبا.

وكان حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" أبدى نبرة متفائلة بشأن تفشي المرض في الولاية التي تعتبر مركز الوباء في الولايات المتحدة، بقوله إن الأسوأ قد انتهى.

كما انطلق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية عن الربع الأول من العام الجاري، وسط ترقب المستثمرين آفاق الأداء المالي للمؤسسات في الفترة المقبلة.

وصعد سهم "جونسون آند جونسون" بنحو 4 بالمائة في مستهل تداولات اليوم بعد إعلان نتائج الأعمال، بينما شهدت نتائج بنكي "ولز فارجو" و"جي.بي.مورجان" أداءً مخيباً للتوقعات.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2 بالمائة وهو ما يعادل 448.3 نقطة، مسجلاً 23839 نقطة.

وشهد "ستاندرد آند بورز" زيادة بنحو 1.9 بالمائة ليصل إلى 2813.6 نقطة، في صعد "ناسداك" بنسبة 2.1 بالمائة إلى 8362 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 99.110.

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