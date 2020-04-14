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معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
دعم المجتمع المدني في محافظة الدقهلية منظومة التطهير بمعدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية.

ومن جانبه تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، المعدات الجديدة لتعقيم وتطهير الشوارع الجانبية بنطاق المحافظة، مساهمة من أحد جهات المجتمع المدني " شركة غبور " وهي عبارة عن 2 معدة توك توك مطور محمل عليه معدات تطهير.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه المعدات من أجل الوصول إلي كافة الشوارع الجانبية التي لا تسطيع المعدات الكبيرة الدخول إليها وان أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود المجتمع المدني في المشاركة الإيجابية والفعالة مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا سواء عن طريق التطهير والتعقيم أو عن طريق دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالمستلزمات والأدوات الصحية.

يأتي الدعم في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني.

وفي سياق اخر وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات طبية متنوعة بمبلغ 2.5 مليون جنيه لمستشفى صدر دكرنس ومستشفى المنصورة العام الجديد.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات وتشمل شراء تانك أكسجين سعة 6000 لتر لمستشفى صدر دكرنس بقيمة 1.8 مليون جنيه،وشراء فلاتر تنقية الهواء من البكتريا لاقسام مستشفى المنصورة العام الجديد بقيمة 690 ألف جنيه.

واكد محافظ الدقهلية علي استمرار الدعم بين مواطني الدقهليك قائلا: ان الدقهلاوية يضربوا المثل في المساهمات المدنية ودعم المشروعات.
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)
معدات جديدة لتعقيم وتطهير الشوارع من المجتمع المدني بالدقهلية (صور)

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