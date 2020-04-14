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عمرو وردة: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قال عمرو وردة، لاعب فريق لاريسا اليوناني المُعار من باوك سالونيكا، إن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في العالم.

 

وتابع وردة: أن صلاح الأفضل في العالم، ليس لإمكانياته الفنية، بل لإنه صديقه.

 

وأكمل وردة في حوار لصحيفة فورزا اليونانية :"رونالدو أم ميسي أم صلاح؟ رونالدو لاعب رائع، وميسي هو مثال المواهب، ولكني سأقول صلاح، على الرغم من أنه ليس الأفضل، لكنه صديق جيد لي، لذلك سأدعمه واختاره".

 

واختتم تصريحاته قائلًا :"أوجه رسالة إلى جماهير باوك ، لا تستمعوا لما يقولونه عني، لديكم عيون وتشاهدون ماذا أفعل، إذا عدت سأجعلكم سعداء وسأحاول تقديم لحظات من السحر، أريد الفوز بالدوري الممتاز مع باوك والتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا".

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