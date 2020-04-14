سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة





الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى 2 مايو المقبل.

وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. ويذكر أن قرر





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 حالة.