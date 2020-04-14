Advertisements

سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 حالة.

ويذكر أن قررالفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى 2 مايو المقبل.

وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا زار تفشى فيروس كورونا تسجيل انتشار الفيروس 4 اصابات

أخبار تهمك

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

الزمالك يتحرك رسميا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن الباعة في العتبة والموسكي

منذ ساعة و نصف

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

تقلبات جوية تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا مهما

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ليس مبابي.. ريال مدريد يفاوض صفقتين من باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا

عاجل.. "فرانس برس" تعلن عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم

المغرب تعلن تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأردن.. الصحة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السورية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

02:45 م

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي