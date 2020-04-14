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"إياتا" ترفع تقديرتها لخسائر شركات الطيران العالمية بسبب كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الثلاثاء أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وأضاف الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة.

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