Advertisements

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:50 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي

يسعي النادي الأهلي إلى التعاقد مع خليفة أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قرر الأخير الرحيل إلى صفوف بيراميدز.

وقرر فتحي، الرحيل عن صفوف المارد الأحمر مع نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده ورفض التجديد، بسبب بعض الخلافات المادية ورغبته في تأمين مستقبله.

وارتبط النادي الأهلي، مؤخرًا بعدة أسماء للحصول على توقيعها، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى وتعويض رحيل الجوكر.

ويفاضل الأهلي، بين 7 لاعبين دفعة واحدة، لاختيار أحدهم والحصول على توقيعه وتلبية رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالانتقالات الصيفية.

ويأتي على رأس المرشحين، التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، ورجب بكار لاعب بيراميدز سبورت، بالإضافة الى وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي.

كما يتواجد ضمن الترشيحات كل من علي فوزي ظهير إنبي، وكريم العراقي ظهير أيسر المصري البورسعيدي، وحسين بن عيادة لاعب إتحاد قسنطينة وعمر جابر لاعب بيراميدز، إلا أن الأخير الأقل حظًا في ارتداء القميص الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الفجر الأهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 9 ساعات

تقلبات جوية تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا مهما

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتحرك رسميا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن الباعة في العتبة والموسكي

منذ ساعة و نصف

ليس مبابي.. ريال مدريد يفاوض صفقتين من باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

معلومات عن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي المُرشح لخلافة فتحي فى الأهلي

سيف زاهر يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع النقاز

بسبب رمضان صبحي تأجيل فكرة التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي فى الأهلي

هل يتعاقد الأهلي مع كشريدة في الصيف؟

على رأسهم المحمدي.. التقارير بصيرة فايلر لتعويض الجوكر

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

02:45 م

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي