بحضور وزير النقل واللوجستيك.. مجلس النواب يناقش املاك الديوان الوطني للمعابر الحدودية

شرع مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة، المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية الى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، بعد سلسلة جلسات عقدتها لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بالمجلس.





ويقوم عدد محدود من النواب بمناقشة مشروع هذا القانون، بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب، في ظل ظروف الحجر الصحي الشامل، في اطار جلسة عامة يحضرها أ نور معروف وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك.





ويذكر بأن تونس كانت قد أحدثت الديوان الوطني للمعابر الحدودية سنة 2016، بهدف تطوير المعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا إقتصادية وتنموية تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، لكنّ الامر إحتاج الى مشروع قانون من اجل إكساب عمل هذا الهيكل الصبغة القانونية.