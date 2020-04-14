Advertisements

راكيتيتش يتلقى ضربة قوية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
تلقى إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني ضربة موجعة بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الحالية.


ووفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو فإن  قيمة راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة شهدت انخفاض كبير من 40 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.

واكدت الصحيفة على أن قيمة راكيتيتش انخفضت في الفترة الحالية بسبب الازمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا وايقاف النشاط الرياضي.


واشارت الصحيفة إلى أن انخفاض قيمة راكيتيتش بسبب الازمة الاقتصادية لفيروس كورونا اعطت آمل كبير لنادي إشبيلية لضم اللاعب بهذا السعر في الصيف

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك رسميا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

ليس مبابي.. ريال مدريد يفاوض صفقتين من باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تقلبات جوية تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا مهما

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن الباعة في العتبة والموسكي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

02:45 م

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي