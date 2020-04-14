راكيتيتش يتلقى ضربة قوية

تلقى إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني ضربة موجعة بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو فإن قيمة راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة شهدت انخفاض كبير من 40 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.

واكدت الصحيفة على أن قيمة راكيتيتش انخفضت في الفترة الحالية بسبب الازمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا وايقاف النشاط الرياضي.





واشارت الصحيفة إلى أن انخفاض قيمة راكيتيتش بسبب الازمة الاقتصادية لفيروس كورونا اعطت آمل كبير لنادي إشبيلية لضم اللاعب بهذا السعر في الصيف