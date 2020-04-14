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منصة edmodo| خلال هذا الرابط.. خطوات التسجيل على منصة ادمودو الإلكترونية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
منصة edmodo| خلال هذا الرابط.. خطوات التسجيل على منصة ادمودو الإلكترونية

ننشر لكم خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo، فقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان، حيث أن منصة ادمودو edmodo ، هي منصة مختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.

خطوات التسجيل على منصة ادمودو الإلكترونية

- يمكن للطلاب الدخول على رابط https://edmodo.org/، ومن ثم الضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة

- يمكنك تسجيل حساب في اومودو في حالة استخدام هذه المنصة للمرة الأولى، وفي حالة كنت عضو بالفعل سجل الاسم وكلمة السر، واختار ما يخصك إذا كنت طالب أو معلم.

- في حالة كان الطالب يمتلك إيميل على جوجل فيسهل عليه استخدامه بدلا من إنشاء حساب جديد على منصة اومودو.

-وبعد إنشاء الحساب وكتابة كلمة السر والدخور على المنصة يمكن للطلاب كتابة اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة).

ومنصة ادمودو edmodo، هي منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين للتواصل مع الطلاب.

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