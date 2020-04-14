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موراتا: كنت سأصاب بالجنون أمام ليفربول

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:59 م
موراتا
موراتا
وكالات
قال مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا إن الفوز 3-2 على ليفربول في ملعب أنفيلد، والذي منح لفريقه بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال كان "من أكبر المواجهات" التي خاضها في مسيرته الرياضية.

وقال موراتا في رد على أسئلة الجمهور: "كانت مدهشة، كنت سأصاب بالجنون على مقاعد البدلاء وأثناء الإحماء، بلا شك كانت من أكبر المباريات التي سأعيشها".

وساهم المهاجم المدريدي الذي دخل من على مقاعد البدلاء في الشوط الاول من الوقت الإضافي للعب بدلاً من جواو فليكس، بالهدف الأخير في الانتفاضة على "الريدز".

وعن تسجيله للهدف الأخير الذي حسم التأهل لربع النهائي، قال موراتا إنه من الصعب وصفه.

وأضاف: "من الصعب شرح الكثير من الأشياء، هناك مقطع فيديو يمكنه أن يوضح تماماً ما كنا نفكر فيه جميعاً"، في إشارة إلى فيديو الاحتفال بالهدف 3-2 لكل اللاعبين أمام الجماهير التي حضرت إلى ليفربول لحضور هذه المباراة.

وأكد موراتا أنه يتفقد كرة القدم كثيراً ويود العودة سريعاً للنشاط، بمجرد سماح السلطات الطبية بعودة الأندية الرياضية للتدريبات.

وقال: "لا يمكنكم تصور ذلك، رغباتي تتزايد يومياً في رؤية أصدقائي والتدرب.. نتمنى العودة سريعاً".

وأعلن موراتا أخيراً أنه سيصبح أباً للمرة الثالثة وأنه سنيتظر طفلاً ولكنه لم يختر اسمه بعد.

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