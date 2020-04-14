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اعترافات ديلر العجوزة المتهم بحيازة 6 كيلو من مخدر الآيس

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
رغم تاريخه القديم في عالم المخدرات، ووجود سجل جنائي له، لم يرتدع عن طريقه وحاول الاستمرار، فسقط تاجر مخدرات في قبضه رجال المباحث، وبحوزته ٦ كيلو جرام من مخدر الآيس، فاستمعت النيابة العامة، بشمال الجيزة، لأقواله، والذي أكد أنه كان يروج المخدرات على عملائه بمنطقة العجوزة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وكشفت التحقيقات، أن العاطل يروج لتلك التجارة نتيجة لمروره بضائقة مالية، وأنها تعد تجارة مربحة، وضبط بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات ومبالغ مالية مقابل الاتجار، فأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية "لديه معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته لـ٦ كيلو جرام من مخدر الآيس، وهاتف محمول، مبلغ ومالي.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الآيس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


وفي سياق آخر، خلافات سابقة وضائقة مالية قادت "س. د" عامل بمحل "كوافير" في منطقة العجوزة، للانتقام من صاحب المحل، وخيانة لقمة العيش، وسرقة محتوياته.

وسقط العامل في قبضة رجال المباحث، واعترف بسرقته "باروكتين" للشعر قيمة كل منهما 25 ألف جنيه، وبعض الأجهزة.

وقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاط المتهم.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا، من "ف. م" صاحب سلسلة محلات كوافير، بمنطقة العجوزة، باكتشافه لسرقه محتويات من داخل المحل، بالإضافة لمبلغ مالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل أن وراء ارتكابها "س. د" عامل بالمحل يبلغ من العمر 30 عامًا، استغل عدم تواجد صاحب المحل والعاملين واستولى على محتويات المحل، ومبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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