ولي عهد أبوظبي يؤكد التضامن مع دول العالم للتصدي لكورونا

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، في اتصال هاتفي، تطورات انتشار فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والعالمي والجهود الدولية المبذولة للتعامل معه واحتواء تداعياته على المستويات كافة.





وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، عن تقديره لعلاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتعاونهما المثمر خلال الفترة الماضية، للتعامل مع الأثار الاقتصادية لوباء كورونا.





وأشار إلى أن "الإمارات حريصة على تنسيق الجهود مع بلغاريا الصديقة في مواجهة الفيروس"، متمنياً لشعبها وشعوب العالم كله السلامة من كل شر، وأن تمر هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة.





وأضاف أن "الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لهذا الفيروس لأن هذا هو نهجها الذي تؤمن به"، مؤكداً أنه لا سبيل سوى اتحاد العالم في مجابهة هذا الخطر المشترك.





من جانبه، عبر رئيس وزراء بلغاريا عن شكره للإمارات لدعمها بلاده في مكافحة وباء كورونا وتقديره للجهود التي يبذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدعوة إلى تعزيز التكاتف الدولي لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وتمنى للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.