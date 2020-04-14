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"لو راجل نزل الاسكرين شوت عندك" أحمد السعدني يفتح النار على قناة "الجزيرة"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:26 م
أحمد السعجني
أحمد السعجني
مصطفى فكيه
أعرب الفنان أحمد صلاح السعدني، عن غضبة بما افعلته قناة الجزيرة بمهاجمة الممثلين على لسانه، بعدما تعليقه على ظاهرة استكمال الممثلين أعمالهم الفنية، قائلاُ: "ممثل مصري ينتقد تصرفات بعض زملائه "الذين يكن لهم كل الاحترام" ولكنه يري "من وجهة نظره" خطأ ما يخص أزمة وباء "عالمي" ايه علاقة الجزيرة بالموضوع".

وتابع السعدني كلامه قائلاُ: "طيب انا لا يشرفني مجرد ذكر اسمي في هذا الموقع او هذه القناه يالا يا باشا سكرين شوت ونزل عندك لو راجل".

في سياق متصل انتقد الفنان أحمد صلاح السعدني، أصدقائه في الوسط الفني بسبب استكمال أعمالهم الفنية والتصوير برغم ما تشهده البلد من كارثة طبيعية وهو فيروس كورونا، قائلاٌ: "والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي في ناس بعد ما عملت فيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا وبيشتغلوا وبيسلموا ويحضنوا ويا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور وفيديوهات وهما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس".

وتابع حديثه قائلاُ: والغريبة ان في ناس متضايقة من الغلابه اللي بينزلوا علي اكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقه ماديه ولا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي وانت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكرًا".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد السعدني، مسلسل "زي الشمس" مع النجمة دينا الشربيني، وتم عرضه في دارما رمضان 2019 وحقق نجاح كبير أثناء عرضه.

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قناة الجزيرة دراما رمضان الفنى الفن أزمة الوسط الفني أحمد السعدني

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