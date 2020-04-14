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ميناء دمياط يستقبل 1805 طن حديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:10 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط

سجلت حركة الوارد بميناء دمياط، 1805 طن حديد و 6098 طن قمح و 19856 طن ذرة و 2918 طن فول و 6732 طن عدس و 1730 خشب زان و 1740 طن اسمنت و 2597 طن أبلاكاش

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة بينما غادرت 3 سفن حاويات و عدد 10 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وأشارت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى مغادرة قطار بحمولة إجمالية 2551 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا بينما غادرت 2698 شاحنة منها 875 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49 ألفا و 299 طنا من البضائع العامة بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175 ألفا و 757 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116 ألفا و 436 طنا.

وأشار البيان إلى حركة الصادر من البضائع العامة شملت 8548 طن رمل و 200 طن ملح فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1805 طن حديد و 6098 طن قمح و 19856 طن ذرة و 2918 طن فول و 6732 طن عدس و 1730 خشب زان و 1740 طن اسمنت و 2597 طن أبلاكاش.

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ميناء دمياط بيان الحركة استيراد الفول استيراد الحديد استيراد الابلاكاش

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