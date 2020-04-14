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موعد عيد شم النسيم 2020 .. العد تنازلي للإحتفال بعيد شم النسيم ٢٠٢٠

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:09 م
عيد شم النسيم
عيد شم النسيم
موعد عيد شم النسيم 2020 .. العد تنازلي للإحتفال بعيد شم النسيم ٢٠٢٠

يتسأل الجميع عن الأيام المتبقية علي يوم الإحتفال بيوم شم النسيم الذي يعد من الأيام المفضلة لدي المصريين، ويقومو بالإحتفال بذلك اليوم من خلال أكلات معينة والخروج إلي الحدائق وزيارة الأقارب والمحبين، ويعد يوم شم النسيم من الأيام التي تقوم جميع القطاعات بإعطاء العاملين بها أجازة في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي “ونعلم أن الأيام الماضية شهدت تعطيل كافة الشركات والمدارس بسبب إنتشار فيروس كورونا لذلك هناك حرص كبير من الدولة علي كيفية الإحتفال بيوم شم النسيم، وهل سيكون هناك حدائق لإستقبال المواطنين خلال ذلك اليوم ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل التي تخص يوم شم النسيم وطرق الإحتفال والايام المتبقية عليه.


كم تبقى على شم النسيم

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم في العشرون من شهر أبريل الجاري، ويعد يوم شم النسيم من الأيام التي تكون بها إحتفال كبير من قبل المصريين لذلك تقوم القطاعات العامة والخاصة بإعطاء الموظفين أجازة رسمية مدفوعة الاجر والمدارس والجامعات ونعلم ان تم تعطيل الدراسة في مصر بسبب فيروس الكورونا كما وضحنا في أعلي المقال، عيد شم النسيم هو عيد سنوي من أهم مظاهر يحتفل به المصريين من قدم الزمن ويقوم الجميع بأكل الفسيخ والرنجة في ذلك اليوم وهناك العديد من الطقوس والتقاليد التي يتابعها المصريين الخاصة في هذا اليوم بدأت منذ عقود الفراعنة حسب ما تم رسمة علي جدران المعابد من رسومات طقوس الإحتفال بيوم شم النسيم.


موعد أجازة عيد شم النسيم في مصر

الأثنين 20 أبريل هو يوم الإجازة الرسمية لعيد شم النسيم في مصر، ويجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يُلزم العامل على أداء العمل في هذا اليوم إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يتقاضى نظيره عمله في يوم الإجازة الرسمية أجرة يومين كاملين، حسب ما تنص عليه قوانين حماية العامل.

موعد عيد شم النسيم 2020 .. العد تنازلي للإحتفال بعيد شم النسيم ٢٠٢٠

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