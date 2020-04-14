أخر تفاصيل مفاوضات الزمالك لخطف ثنائي الوداد البيضاوي

أكدت تقارير صحفية، أن مجلس ادارة نادى الزمالك توصل لمفاوضات متقدمة مع الثنائي المغربي وليد الكرتي ، ومحمد الناهيري لاعبي الوداد المغربي من اجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الزمالك لحسم صفقة الثنائي المغربي لتدعيم القلعة البيضاء، بعد نجاح بن شرقي وأوناجم مع الزمالك هذا الموسم.

ويرحب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بالتعاقد مع " الكرتى والناهيرى " ، ورحب الفرنسي بشدة بهما خاصة وانه يحتاج للتدعيم في الجبهة اليمنى ووسط الملعب ، مشددا على أنهما من العناصر المميزة وقدما فى الفترة الأخيرة مستويات جيدة مع فريقهما المفربى ، وضمهما سيكون مكسبا كبيرا للقلعة البيضاء .

ويسعى الثنائي محمد أوناجم واشرف بن شرقي، لإقناع اللاعبين في ظل العلاقة القوية بينهما، والعمل على حسم الصفقتين ، وتوقيع الثنائي على العقود بشكل رسمى قبل دخول الأهلى بقوة فى صفقة الناهيرى ، وحسمها لصالحه خلال الفترة المقبلة .