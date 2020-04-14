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سوسة تسجل ارتفاعا في عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 10 حالات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
إرتفع عدد حالات الشفاء من فيروس « كورونا » بولاية سوسة، اليوم الثلاثاء، الى 10 حالات بعد ان شفيت امرأة تبلغ العقد الثالث من العمر، كما لم تسجل الجهة أيّة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليستقر بذلك عدد الإصابات في حدود 60 إصابة (20 حالة واردة و40 حالة عدوى محلية)، بحسب المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق.

وأفاد الرقيق في تصريح لـ 'وات'، أن هذا العدد الجملي للمصابين بالفيروس في سوسة لا يتضمن الإصابات الستّ التي تم تسجيلها لدى مواطنين أصيلي ولاية سوسة، والذين عادوا مؤخرا من الكونغو وتم وضعهم بالحجر الصحي الاجباري في منطقة قمرت بالعاصمة.

وأشار المدير الجهوي للصحة، إلى أن 12 مريضا مازالوا يخضعون للعلاج بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، فيما يتلقى 6 مصابون آخرون الرعاية الطبية بمركز الحجر الصحي بالمنستير.

يذكر ان ولاية سوسة، سجلت الى حد الآن 5 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

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