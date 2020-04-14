مقتل أحد عناصر "القسام" جراء انفجار جنوب غزة

لقي أحد عناصر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعه جراء انفجار وقع في منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.





وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أيمن البطنيجي، "استشهاد مواطن جراء انفجار في منزل بمخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء".





وأضاف البطنيجي، "وصلت الجهات المختصة إلى المكان لمتابعة الحادث".





من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إن "أحد عناصرها سامي محمود جمعة برهوم (34عاماً) من مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد اليوم الثلاثاء نتيجة خطأ سلاح"، على حد وصف البيان.