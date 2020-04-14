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يويفا يجتمع لبحث تطورات أزمة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيعقد اجتماعا آخر أبريل الجاري للمناقشة استئناف البطولات بشأن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كرة القدم.

وكان اليويفا قد منح الأولوية لمسابقات الدوري والكأس المحلية عندما اتخذ قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل كما علق منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك على الأرجح حتى تستكمل المنافسات المحلية.

وتقرر عقد اجتماع اللجنة التنفيذية في 23 أبريل عبر دائرة الفيديو المغلقة، بعد مشاورات مع جميع الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء في اليويفا.

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