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بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:16 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هدير حمزة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الممثل محمد رمضان؛ لظهوره وسط تجمعات مع فريق عمل مسلسله الجديد البرنس في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأضاف البلاغ، وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه خرج علينا المبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد (البرنس) الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد أمنه بين الأشخاص.

هذا بالإضافة إلي عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية، الأمر الذي يؤكد معه أن ما فعله المبلغ ضده بالفيديو سالف الذكر يعد تقليلًا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة به، إصدار الأمر باتخاذ اللازم قانونًا حيال المبلغ ضده.


وفي سياق متصل، اتهم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم  18767 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ندى عادل العدل، المقيمة حاليا بفندق الميريديان بالقاهرة، ومجموعة من الأشخاص المتواجدين معها بالإساءة للدولة ومؤسساتها وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد. 

واستند "محمود" في بلاغه المقدم ضد ندى عادل، ومجموعة من الأشخاص من نزلاء الفندق، إلى الفيديوهات التي قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، والممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر.

وقال: إن ذلك رغم قيام الحكومة بتيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا، بعد أن كانوا عالقين بمطار هيثرو بلندن حرصا عليهم، إلا أن المقدم ضده البلاغ ومجموعة من الأشخاص المتواجدين بالحجر الصحي، تعمدوا الإساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت أخبارًا كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم.

ونوه المحامي بأنه الدولة تكفلت جميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحي بالمطار، ما يؤكد تلقي هؤلاء الأشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ، لتعليمات من التنظيم الإخواني الإرهابي، ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والمواقع الإخبارية التابعة لهم للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام.

وأورد أن ذلك يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80، 102 مكرر، 188 من قانون العقوبات المصري.

ولفت "محمود" في بلاغه إلى أن المقدم ضدها البلاغ ندى عادل، من الكوادر الإخوانية النشطة التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعمدت نشر وبث أخبار كاذبة خلال الفيديو للإضرار بالبلاد وإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأسماء الأشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ، بالحجر الصحي بفندق الميريديان، والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للإساءة للدولة والإضرار بالصالح العام للبلاد

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ندى عادل العدل محمد رمضان فيروس كورونا بوابة الفجر بلاغ ضد محمد رمضان انتشار الفيروس الاحترازية

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