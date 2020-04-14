للمكسب السريع.. حجز مدير مخزن لحيازته أدوية مهربة بالدقي

ضبط مصنع أدوية مغشوشة بداخله 2.5 مليون قرص بكفر الشيخ



أدوية مهربة، عبوات كحول، كمامات، أقراص مخدرة، كانت تلك المضبوطات بداخل مخزن غير مرخص وتابع لإحدى الصيدليات بمنطقة الدقي، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة استغلالًا للظروف الراهنة بالبلاد، فسقط المدير المسئول عن المخزن في قبضة الشرطة، وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات حول الواقعة.وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات لكتابة تقرير واف عنها.في بداية الواقعة، وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام المدير المسئول عن مخزن سري غير مُرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي، بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وكذا كميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول، وبتفتيش المكان تم العثور على مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، نتيجة لسوء التخزين "كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى" و100 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق و30 الف قرص مخدر و"2778" عبوة وقطعة مستلزمات طبية، عبارة عن "1228 عبوة كحول مطهر، 1500 قطعة جوانتي 50 قطعة كمامة" قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخص لقيامه بإنشاء مصنع "غير مرخص"، لإنتاج العقاقير الطبية والمنشطات وبحوزته 2،5 مليون قرص لعقار طبى مجهول المصدر قبل طرحها للبيع على جمهور المستهلكين.كانت أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين (بمديرية أمن كفرالشيخ) قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس) بإنشاء مصنع بدون ترخيص بالعقار محل إقامته لتصنيع العقاقير الطبية والمنشطات، وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر المصنع المشار إليه وممارسة نشاطه الإجرامى، وعُثر بداخله على (2،300،000 مليون قرص لعقار طبى ومنشطات مجهولة المصدر "معدة للتعبئة"– 500 شريط لعقاقير وأدوية منشطات مجهولة المصدر "معدة للتداول" – 13 ألف قالب تشكيل وتصنيع عقاقير طبية - 20 ألف عبوة طبية فارغة معدة للتعبئة – 100 كيلو جرام مواد خام "مستلزمات إنتاج")، وبمواجهته إعترف بحيازة المضبوطات بقصد تداولها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.