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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:16 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: لا نتوقع لقاح لـ كورونا قبل 12 شهرا أو أكثر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 حالة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تعلن تسجيل 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 12107.
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