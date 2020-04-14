أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: لا نتوقع لقاح لـ كورونا قبل 12 شهرا أو أكثر



أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 حالة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تعلن تسجيل 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا