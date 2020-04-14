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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:16 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: لا نتوقع لقاح لـ كورونا قبل 12 شهرا أو أكثر

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 حالة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تعلن تسجيل 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 12107.

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