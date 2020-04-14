3 % انكماش متوقع للاقتصاد العالمي في 2020 بسبب كورونا

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % العام الحالي بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد الذي تسبب في إغلاقات واسعة النطاق وتوقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.





وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق -خلال مؤتمر صحفي لعرض عدد أبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "الإغلاق الكبير"- إن هذه التوقعات تعد أسوأ بكثير مما شهده العالم خلال الأزمة المالية في 2008-2009.





وأضافت أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي وتيرة النمو بنسبة 5.8% في عام 2021 مع افتراض انحسار عدوى "كورونا" في النصف الثاني من عام 2020 وإنهاء جهود الاحتواء تدريجيا وبدء النشاط الاقتصادي العالمي العودة لطبيعته مدعوما بالسياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومات.





وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مجموعة البلدان المتقدمة -حيث تشهد العديد من الاقتصادات تفشيا واسعا لفيروس "كورونا" ويتم تطبيق تدابير الاحتواء- انكماشا بنسبة 6.1% في عام 2020 وأن يتقلص الأداء الاقتصادي لمعظم الدول في المجموعة خلال 2020 بما في ذلك الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تسجل إنكماشا بواقع 5.9% واليابان (-5.2%) والمملكة المتحدة (-6.5%) وألمانيا (-7.0%) وفرنسا (-7.2%) وإيطاليا (-9.1%) وإسبانيا (-8.0%) وذلك بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل الضرورية لاحتواء الفيروس.





وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لفت الصندوق إلى أن جميع البلدان تواجه أزمة صحية وصدمة شديدة في الطلب الخارجي وتشديد كبير في الظروف المالية العالمية وهبوط في أسعار السلع الأساسية وبشكل عام من المتوقع أن تنكمش مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة -1.0% في عام 2020 وباستثناء الصين من المتوقع أن يكون معدل النمو للمجموعة -2.2% في المائة.





وفي الصين ذكر الصندوق أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة تشير لإنكماش في النشاط الاقتصادي في الربع الأول يمكن أن يصل لحوالي 8% على أساس سنوي حتى مع حدوث انتعاش حاد في الفترة المتبقية من العام ودعم مالي كبير من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% في عام 2020.





وأكدت جوبيناث أهمية دعم سياسات زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان أن أنظمة الرعاية لديها القدرة الكافية والمصادر المالية وكذلك تخصيص إعفاءات خاصة للمهنيين الطبيين -الذين هم في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس "كورونا"- بما في ذلك على سبيل المثال إتاحة منح تعليمية لأسرهم وتعويضات مالية كبيرة.





وشددت على أنه في ظل فرض إجراءات الإغلاق سيتعين على صانعو السياسة التأكد من أن الناس قادرون على تلبية احتياجاتهم وأن الشركات يمكن أن تنتعش بمجرد مرور مراحل الذروة من الجائحة موضحة أن ذلك يتطلب إجراءات مالية ونقدية هادفة للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمال والشركات والمقرضين والمقترضين والحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع.





وأشارت إلى أن خطط التحفيز وتعزيز السيولة واسعة النطاق للحد من الضغط على النظام المالي يمكن أن ترفع الثقة وتمنع تقلصا أعمق في الطلب عن طريق الحد من تضخم الصدمة وتعزيز التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف بعد إنحسار الأزمة الصحية.