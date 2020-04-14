Advertisements

3 % انكماش متوقع للاقتصاد العالمي في 2020 بسبب كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:20 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % العام الحالي بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد الذي تسبب في إغلاقات واسعة النطاق وتوقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق -خلال مؤتمر صحفي لعرض عدد أبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "الإغلاق الكبير"- إن هذه التوقعات تعد أسوأ بكثير مما شهده العالم خلال الأزمة المالية في 2008-2009.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي وتيرة النمو بنسبة 5.8% في عام 2021 مع افتراض انحسار عدوى "كورونا" في النصف الثاني من عام 2020 وإنهاء جهود الاحتواء تدريجيا وبدء النشاط الاقتصادي العالمي العودة لطبيعته مدعوما بالسياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مجموعة البلدان المتقدمة -حيث تشهد العديد من الاقتصادات تفشيا واسعا لفيروس "كورونا" ويتم تطبيق تدابير الاحتواء- انكماشا بنسبة 6.1% في عام 2020 وأن يتقلص الأداء الاقتصادي لمعظم الدول في المجموعة خلال 2020 بما في ذلك الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تسجل إنكماشا بواقع 5.9% واليابان (-5.2%) والمملكة المتحدة (-6.5%) وألمانيا (-7.0%) وفرنسا (-7.2%) وإيطاليا (-9.1%) وإسبانيا (-8.0%) وذلك بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل الضرورية لاحتواء الفيروس.

وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لفت الصندوق إلى أن جميع البلدان تواجه أزمة صحية وصدمة شديدة في الطلب الخارجي وتشديد كبير في الظروف المالية العالمية وهبوط في أسعار السلع الأساسية وبشكل عام من المتوقع أن تنكمش مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة -1.0% في عام 2020 وباستثناء الصين من المتوقع أن يكون معدل النمو للمجموعة -2.2% في المائة.

وفي الصين ذكر الصندوق أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة تشير لإنكماش في النشاط الاقتصادي في الربع الأول يمكن أن يصل لحوالي 8% على أساس سنوي حتى مع حدوث انتعاش حاد في الفترة المتبقية من العام ودعم مالي كبير من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% في عام 2020.

وأكدت جوبيناث أهمية دعم سياسات زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان أن أنظمة الرعاية لديها القدرة الكافية والمصادر المالية وكذلك تخصيص إعفاءات خاصة للمهنيين الطبيين -الذين هم في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس "كورونا"- بما في ذلك على سبيل المثال إتاحة منح تعليمية لأسرهم وتعويضات مالية كبيرة.

وشددت على أنه في ظل فرض إجراءات الإغلاق سيتعين على صانعو السياسة التأكد من أن الناس قادرون على تلبية احتياجاتهم وأن الشركات يمكن أن تنتعش بمجرد مرور مراحل الذروة من الجائحة موضحة أن ذلك يتطلب إجراءات مالية ونقدية هادفة للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمال والشركات والمقرضين والمقترضين والحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع.

وأشارت إلى أن خطط التحفيز وتعزيز السيولة واسعة النطاق للحد من الضغط على النظام المالي يمكن أن ترفع الثقة وتمنع تقلصا أعمق في الطلب عن طريق الحد من تضخم الصدمة وتعزيز التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف بعد إنحسار الأزمة الصحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

أخبار تهمك

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

تقلبات جوية تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا مهما

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ ساعة و نصف

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن الباعة في العتبة والموسكي

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك رسميا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ليس مبابي.. ريال مدريد يفاوض صفقتين من باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 9 ساعات

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار النمو الإقتصادي بالسعودية

البنك الدولي يتوقع انخفاض نمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 % في 2019

صندوق النقد يخفض من توقعات النمو العالمي خلال العام الجاري والمقبل

"صندوق النقد": نمو اقتصاد السعودية 2.1% عام 2020

2.6 % تراجع في نمو الاقتصاد العالمي في 2019

صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته للنمو العالمي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

02:45 م

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي