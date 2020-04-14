مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

بدأ مسئولو نادي الزمالك في الاستعداد والتحضير لفترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

واكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي اليوم على أن الزمالك يفكر في بيع 7 لاعبين من صفوف فريقه بالصيف المقبل لعدم الحاجة لهم.





وقال شوبير في تصريحاته الاذاعية: الزمالك يفكر في رحيل محمد عنتر وعمر السعيد وإسلام جابر ومحمد حسن ومحمد عبد السلام وإمام عاشور مع إعارة الحارس الشاب محمد صبحي.





واضاف شوبير: رحيل محمد صبحي قد يكون على سبيل الإعارة ثم العودة من جديد للفريق لأنه في الفترة الحالية من الصعب تواجده مع الفريق الأول بسبب وجود محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود جنش.





ومن المؤكد أن هناك جلسة ستجمع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مع إدارة النادي لحسم ملف الصفقات القادمة للفريق.



