Advertisements

مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
بدأ مسئولو نادي الزمالك في الاستعداد والتحضير لفترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.


واكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي اليوم على أن الزمالك يفكر في بيع 7 لاعبين من صفوف فريقه بالصيف المقبل لعدم الحاجة لهم.


وقال شوبير في تصريحاته الاذاعية: الزمالك يفكر في رحيل محمد عنتر وعمر السعيد وإسلام جابر ومحمد حسن ومحمد عبد السلام وإمام عاشور مع إعارة الحارس الشاب محمد صبحي.

واضاف شوبير: رحيل محمد صبحي قد يكون على سبيل الإعارة ثم العودة من جديد للفريق لأنه في الفترة الحالية من الصعب تواجده مع الفريق الأول بسبب وجود محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود جنش.

ومن المؤكد أن هناك جلسة ستجمع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مع إدارة النادي لحسم ملف الصفقات القادمة للفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون صفقات الزمالك بوابة الفجر الفجر الزمالك

أخبار تهمك

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ أقل من ساعتين

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 10 ساعات

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

أخر تفاصيل مفاوضات الزمالك لخطف ثنائي الوداد البيضاوي

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

ليس مبابي.. ريال مدريد يفاوض صفقتين من باريس سان جيرمان

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

تقلبات جوية تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا مهما

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن الباعة في العتبة والموسكي

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مذبحة في الزمالك.. جروس يطرد 4 لاعبين

بالأسماء.. مذبحة في برشلونة بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا

عمر السعيد يفلت من مذبحة الراحلين في الزمالك

خاص - الزمالك: قيد كاسونجو ليس علاقة له بالاستبدال الإفريقي

مذبحة منتظرة .. مودريتش ومارسيلو على رأس الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

05:16 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

02:45 م

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي