خاص - حمدي النقاز: الفيفا حكم لي ضد الزمالك





أعلن التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن صدور حكم من الفيفا بشكل رسمي له في قضيته مع الزمالك.





وقال النقاز في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" الاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا" حكم لي بشكل رسمي اليوم ضد الزمالك".





واضاف نجم الزمالك السابق :"القرار صدر اليوم لي في القضية"، مؤكدًا أنه كان واثق بنسلة ١٠٠ % من صدور الحكم لصالحه.





وكان بن ميم تغريدة قد نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم ."