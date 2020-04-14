عاجل - حرمان الزمالك من التعاقد لمدة 3 فترات انتقالات

كشف أنيس بن ميم، محامي ووكيل أعمال اللاعب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي سودوفا الليتواني، عن حكم الاتحاد الدولي لكطرة القدم لصالح لاعبه بالقضية التي تم رفعها للفيفا، من نادي الزمالك.

وأكد بن ميم في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" الفيفا حكمت بصحة فسخ العقد بين اللاعب والنادي و إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب و منعه من الانتداب ل3 فترات تسجيل".

وكان حمدي النقاز قد قام بفسخ عقده من طرف واحد في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم حصوله على مستحقاته الشهرية، ليتقدم الزمالك بشكوى ضده للفيفا، مؤكدًا أن اللاعب التونسي تحصل على كافة مستحقاته.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت النقاز بالانضمام للنادي الأهلي الموسم القادم لخلافة أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.