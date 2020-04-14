هل وقع الفيفا عقوبة على الزمالك بشأن النقاز؟.. أمير مرتضي يُجيب

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على تصريحات أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز بخصوص حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية اللاعب في فسخ تعاقده مع الأبيض.





وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : بأن القضية لم يتم الحكم فيها حتى الآن، وفي حالة إصدار حكم كان سيتم ابلاغنا في نفس توقيت إبلاغ الطرف الآخر".





وأضاف :" لم يتم ابلاغنا بشكل رسمي أي قرارات بخصوص قضية النقاز حتى الآن".





وقد األن محامي حمدي النقاز عن حصوله اللاعب على حكم بصحة فسخ العقد بينه وبين النادي و إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب ومنعه من الانتداب لثلاثة فترات تسجيل.



