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بعد انتشار كورونا.. رامي جمال: "الحمدلله على كل النعم"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:40 م
رامي جمال
رامي جمال
روان هيثم
نشر الفنان رامي جمال، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "جمال"، في هذه الصورة مرتديا قميص من الجينز، وكتب على هذه الصورة قائلا: "اللهم لك الحمد على كل النعم".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "الحمدلله على كل حال يا فنان، ربنا يصلح حالك يارب بنموت فيك".

في سياق آخر طرح "جمال" مؤخرًأ ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.

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