ماسيكرانو يطلق تصريحا مثيرا في حق ميسي

عاد الارجنتيني ماسيكرانو لاعب برشلونة السابق للحديث عن مواطنه ليونيل ميسي قائد البرسا خلال تصريحاته الصحفية اليوم.

وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "ليونيل ميسي الأفضل في العالم، وسبب هذا، يعود لأمرين القرار والتنفيذ".

وأضاف: "هنالك العديد من اللاعبين الذين يتخذون قرارات جيدة ولكن التنفيذ لا يكون جيد أو لا يكون بقيمة القرار، ميسي مختلف هو يفعل الاثنين معاً بأفضل طريقة".

وذكر ماسكيرانو الذي شارك ميسي اللعب لسنوات طويلة في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، أن مواطنه من كوكب آخر.