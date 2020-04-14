Advertisements

"وأنا مالي يا لمبي".. أحمد عز يتصدر "تويتر" بعد تصريحات زينه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:12 م
احمد عز
احمد عز
مصطفى فكيه
تصدر الفنان أحمد عز، تريند تويتر وذالك بعض تصريحات الفانة زينة حول مهاجمة الجمهور لـ تصوير المسلسلات وغلق المساجد قائلةً:" بلاش مقارنة بغلق المساجد.. إحنا اللي هنسليكم".

من ناحية اخرى يستكمل الفنان أحمد عز تصوير باقي مشاهده المتبقية من مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "هجمة مرتدة" المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل بجانب الفنانة هند صبري ونخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

ويجسد عز في مسلسل "هجمة مرتدة" دور ضابط في الجهاز الأمني وزوجته هند صبري التي تقع في المشاكل وتتورط بسببه والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبي، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوي والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى يشار إلى أن أحمد عز يستأنف تصوير فيلمه "كيرة والجن" بعد شهر رمضان ويشارك في بطولته كل من النجم كريم عبد العزيز لتجسد دور البطولة النسائية أمامهما، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
"وأنا مالي يا لمبي".. أحمد عز يتصدر "تويتر" بعد تصريحات زينه
"وأنا مالي يا لمبي".. أحمد عز يتصدر "تويتر" بعد تصريحات زينه
"وأنا مالي يا لمبي".. أحمد عز يتصدر "تويتر" بعد تصريحات زينه
"وأنا مالي يا لمبي".. أحمد عز يتصدر "تويتر" بعد تصريحات زينه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام زينه الفنى السباق الرمضاني المقبل افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب أحمد عز

أخبار تهمك

عاجل - حرمان الزمالك من التعاقد لمدة 3 فترات انتقالات

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن الباعة في العتبة والموسكي

منذ حوالي 3 ساعات

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

منذ ساعة و نصف

بعد ضم فتحي.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ ثلث ساعة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ 37 دقيقة

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ماجدة زكي تنضم لأبطال مسلسل "هجمة مرتدة"

صلاح عبد الله والد أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة"

بعد قرار "السيسي" بتعليق الدارسة.. محمود البزاوي يطالب بوقف السناتر

شاهد.. محمد جمعة يغني مع مدين في "كلام عينيه"

إيقاف الطيران يضع دراما رمضان في خطر

توقف تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" لمدة أسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

06:03 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي