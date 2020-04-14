"وأنا مالي يا لمبي".. أحمد عز يتصدر "تويتر" بعد تصريحات زينه



من ناحية اخرى يستكمل الفنان أحمد عز تصوير باقي مشاهده المتبقية من مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "هجمة مرتدة" المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل بجانب الفنانة هند صبري ونخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.



ويجسد عز في مسلسل "هجمة مرتدة" دور ضابط في الجهاز الأمني وزوجته هند صبري التي تقع في المشاكل وتتورط بسببه والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبي، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوي والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.





من ناحية أخرى يشار إلى أن أحمد عز يستأنف تصوير فيلمه "كيرة والجن" بعد شهر رمضان ويشارك في بطولته كل من النجم كريم عبد العزيز لتجسد دور البطولة النسائية أمامهما، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



تصدر الفنان أحمد عز، تريند تويتر وذالك بعض تصريحات الفانة زينة حول مهاجمة الجمهور لـ تصوير المسلسلات وغلق المساجد قائلةً:" بلاش مقارنة بغلق المساجد.. إحنا اللي هنسليكم".