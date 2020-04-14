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على "تيك توك".. لقاء الخميسي تقلد سهير البابلي
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:41 م
نادين نجدي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو لها كوميدي، وهي تقلد سهير البابلي، عبر صفحتها الرسمية، بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت على الفيديو قائلة: "ست الكل سهير البابلي، العظيم الراحل حسن عابدين، احنا اتحشرنا في عنق الزجاجة".
حاز الفديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "قمر وعسل وسكر" ، وكتب معجب آخر:"من أعظم المسرحيات مشاهد جامدة"، وقال آخر:"تحفة بجد ضحكتيني ربنا يسعدك".
شاركت لقاء مؤخرًا، في فيلم "الفارس والأميرة"، وشارك به أيضاً في الأداء الصوتي الكثير من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.
وعلقت على الفيديو قائلة: "ست الكل سهير البابلي، العظيم الراحل حسن عابدين، احنا اتحشرنا في عنق الزجاجة".
حاز الفديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "قمر وعسل وسكر" ، وكتب معجب آخر:"من أعظم المسرحيات مشاهد جامدة"، وقال آخر:"تحفة بجد ضحكتيني ربنا يسعدك".
شاركت لقاء مؤخرًا، في فيلم "الفارس والأميرة"، وشارك به أيضاً في الأداء الصوتي الكثير من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.
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