على "تيك توك".. لقاء الخميسي تقلد سهير البابلي

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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو لها كوميدي، وهي تقلد سهير البابلي، عبر صفحتها الرسمية، بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت على الفيديو قائلة: "ست الكل سهير البابلي، العظيم الراحل حسن عابدين، احنا اتحشرنا في عنق الزجاجة".



حاز الفديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "قمر وعسل وسكر" ، وكتب معجب آخر:"من أعظم المسرحيات مشاهد جامدة"، وقال آخر:"تحفة بجد ضحكتيني ربنا يسعدك".



شاركت لقاء مؤخرًا، في فيلم "الفارس والأميرة"، وشارك به أيضاً في ‏الأداء الصوتي الكثير من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن ‏أبو زهرة.



