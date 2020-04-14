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على "تيك توك".. لقاء الخميسي تقلد سهير البابلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:41 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
نادين نجدي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو لها كوميدي، وهي تقلد سهير البابلي، عبر صفحتها الرسمية، بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلة: "ست الكل سهير البابلي، العظيم الراحل حسن عابدين، احنا اتحشرنا في عنق الزجاجة".

حاز الفديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "قمر وعسل وسكر" ، وكتب معجب آخر:"من أعظم المسرحيات مشاهد جامدة"، وقال آخر:"تحفة بجد ضحكتيني ربنا يسعدك".

شاركت لقاء مؤخرًا، في فيلم "الفارس والأميرة"، وشارك به أيضاً في ‏الأداء الصوتي الكثير من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن ‏أبو زهرة.

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