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أحمد حلمي ينشر صورة جديدة وأحمد فهمي: "ألحقيني ياما الألقاب بتروح مني"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
روان هيثم
قام الفنان أحمد حلمي بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص "حلمي" على توجيه الشكر لمن قام بصنع هذه الصورة له بطريقة فنية، والتي ظهر بها مرتديا بدلة من اللون النبيتي ومكتوبا على هذه الصورة عبارة "البرنس أحمد حلمي".

وكتب "حلمى" قائلا: "نداء الى من صمم الصورة، شكرا حلوة وعجبتني".

وعلق عليه الفنان أحمد فهمي مازحا: "ألحقيني ياما الألقاب بتروح مني".

وأردف أحد المتابعين عليه قائلا: منور يا حلمي انت جميل في كل حالاتك بموت فيك يا نجم.
أحمد حلمي ينشر صورة جديدة وأحمد فهمي: ألحقيني ياما الألقاب بتروح مني

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