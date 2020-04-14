أمير كرارة يروج لمسلسله الجديد في رمضان "الأختيار"

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شارك الفنان أمير كرارة، صورة تشويقية له من تصوير مسلسل "الإختيار"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ولقب "كرارة" أحمد صابر المنسي بـ"الأسطورة" والذي تدور أحداث المسلسل عنه وكتب تعليقا على الصورة قائلا "الأسطورة..الإختيار..رمضان 2020" وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال التعليقات فقال أحدهم "انت دائما أسطورة"، وقال آخر "الأسطورة الحقيقي".



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة واقعية وهي قصة قائد الكتيبة أحمد صابر المنسي والذي استشهد في كمين "مربع البرث" في رفح أثناء التصدي لهجوم إرهابي



مسلسل "الإختيار" يشارك فيه عدد من الفنانين بجانب الفنان أمير كرارة منهم محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله وغياد نصار وهو من إخرج بيتر ميمي