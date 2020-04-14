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داليا البحيري عن كورونا: "اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالشبشب"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:12 م
داليا البحيري
داليا البحيري
مصطفى فكيه
عبرت الفنانة داليا البحيري ،  عن غضبها الشديد بسبب طول مدة اقمتها في المنزل على عكس باقي الشعب يتعامل بطبيعية ولم يلتزم بالإجراءات التي تم وضعها لـ الحد من انتشار فيروس كورونا، ودانت ذالك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً:"مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوما، وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وتابعت داليا كلامها قائلةُ: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

ووصلت داليا هجومها قائلة: "لحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس".

داليا البحيري عن كورونا: "اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالشبشب"
داليا البحيري عن كورونا: "اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالشبشب"
داليا البحيري عن كورونا: "اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالشبشب"
داليا البحيري عن كورونا: "اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالشبشب"

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