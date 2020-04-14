الأقصر تواصل حملاتها لإزالة المباني المخالفة (صور)



وتضمنت حالات الإزالات إيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية ومصادرة مواد البناء لـ٣ حالات إزالة في المهد بعزبة مهيوب، وإيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية ومصادرة مواد البناء لـ 3 حالات إزالة في المهد بالنجع الطويل.



كما أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية ومصادرة مواد البناء لحالة إزالة في المهد بشارع جانبى متفرع من شارع الهيلتون، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض لكافة المخالفات بإجمالي مساحة ٨٧٥ م٢، وايقاف أعمال بناء صب قواعد الدور الأرضي وتم فك الشدة الخشبية بشارع أبو الجود على مساحة ٧٥ م٢، وايقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية لسقف الدور الأضي بجوار كوبرى الحبيل على مساحة ٦٠ م٢.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات في مهدها وعدم البناء المخالف أو البناء على الأرض الزراعية، واتباع الإجراءات القانونية، في إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي تعديات على حقوق الدولة.



وأجرى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية إستهدفت اليوم الثلاثاء، منطقة حى شمال ووسط وشرق، أسفرت عن تنفيذ ٩ حالات إزالة لمباني مخالفة في المهد.