نيابة حلوان: لا شبهة جنائية فى حادث غريق حلوان

صرحت نيابة حلوان اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شخص غرق أثناء السباحة بكورنيش نهر النيل، بركن فاروق بدائرة القسم.





كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبة جنائية حول الحادث.





البداية عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، يفيد بغرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش ركن فاروق، دائرة القسم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "م.ا"، 50 سنة ومقيم بدائرة القسم، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.





ومن ناحية أخرى شهدت قرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا واقعة غرق طفل 5 سنوات بالبحر اليوسفي بعد قيام عمه بالإبلاغ عن تغيبه.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من "محمد. د. د" 42 عامًا فلاح ومقيم بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس يفيد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه الطفل "محمد. ف. د" 5 سنوات طفل باللهو أمام منزله الموجه أمام البحر اليوسفي اختفي عن الأنظار ووجد حذائه على الشاطئ ويشتبه في غرفة.





تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز لكشف ملابسات الواقعة وجاري استخراج الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري.





حرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1724 إداري مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.





وعلى جانب آخر، لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز أبوقرقاص على الطريق الصحراوي.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز ابوقرقاص يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام

وتبين من التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث أدت إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيقات.







