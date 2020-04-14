بعد ضم فتحي.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

فتح مسؤولي نادي بيراميدز خطوط اتصال مع إدارة إنبي، من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال لاعب الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





وكشفت تقارير صحفية إلى أن إدارة براميدز تسعى للحصول على موافقة أسامة جلال قبل التقدم بعرض رسمي إلى إدارة إنبي من أجل التعرف على المطالب المالية للتخلي عن خدمات مدافع المنتخب الأولمبي.





وأكدت التقارير الصحفية أن أسامة جلال طلب تأجيل مفاوضات براميدز حتى نهاية الموسم الحالي خاصة أنه يترقب وصول عروض من الأهلي الذي أبدى اهتمامه من قبل بضم النجم المدافع.



