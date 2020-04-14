هزة أرضية خفيفة تضرب مناطق سوريا ولبنان وفلسطين

سجل المركز الوطني للرصد الزلزالي في دمشق، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.





ونشر المركز الوطني للرصد الزلزالي في سوريا على صفحته في "فيسبوك" بيانا صباح اليوم، أعلن فيه تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 11 كم.





وبحسب المركز فقد تم تسجيل الهزة الأرضية حوالي الساعة 00:53 بتوقيت دمشق، على بعد يقدر بحوالي 115 كم غرب مدينة دمشق، و31 كم شمال غربي مدينة بيروت.





ونشر المركز صورة توضح مركز الزلزال، الذي يظهر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل مدينة بيروت.



