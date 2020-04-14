لليوم الثاني على التوالي رئيس مدينة سفاجا تتابع انتظام عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد (صور)

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أجرت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عدد من الجولات الميدانية لعدد من مكاتب البريد بالمدينةلمتابعة صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد وقدرها 500 جنيه.



أكدت "المغربي" أنه لليوم الثاني على التوالي تم تنظيم صفوف المواطنين خارج مكاتب البريد قبل الدخول لصرف المنحة وذلك للحد من الزحام والتكدس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضافت "رئيس المدينة" إلى تطوع عدد من الشباب لتنظيم صفوف المواطنين أمام مكاتب البريد ووضع الكراسي على مسافات متباعدة والفصل بين المتواجدين امام المكاتب والسماح فقط بدخول اصحاب الدور امام شبابيك الموظفين لصرف المنحة.



أوضحت "المغربي "أن أثناد تفقد مدرسة الثانوية للبنات صرف العمالة وبنك التنمية والائتمان الزراعي، أنه تم صرف لاجمالي 52 حالة منها 19 من البريد و33من بنك التنمية والائتمان الزراعي.





جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة " تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".





خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.



تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا



وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.



الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية



وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".



وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.



وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.



وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.





ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.

