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باريس يثير غضب برشلونة ويقترب من خطف لاوتارو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن باريس سان جيرمان يصر على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لضمه لصفوف الفريق الصيف المقبل.

 

ويعد النجم الأرجنتيني هدفا أساسيا لبرشلونة من اجل تدعيم الخط الأمامي، وقيادة هجوم البارسا في الموسم المقبل.

 

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن باريس اقتحم صراع التعاقد مع مارتينيز، بعد التراجع عن ضم إيكاردي والذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

 

ويمتلك لاوتارو شرطا جزائيا في عقده 111 مليون يورو يتيح له الرحيل عن الإنتر في الموسم المقبل.

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