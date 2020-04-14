محافظ الإسكندرية يتابع إجراءات صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة



وخلال جولته التفقدية بمكتب بريد السرايا؛ وجه المحافظ بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن وضمان وجود مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم، مشددًا على ضرورة الإلتزام بوسائل الوقاية فى المكاتب وأمامها.



كما كلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بتخصيص مظلة مؤقتة لمكتب بريد السرايا وجميع المكاتب الآخري للتيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم أثناء جلوسهم خارج مكتب البريد لصرف المنحة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التزاحمات.



وقد تم تحديد الفئة العمرية البالغة 51 عاما فما فوق سيتم الصرف أمس الاثنين الموافق 13 أبريل الجاري.

الفئة العمرية من 25 حتي 50عاما سيتم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 14و 15 ابريل الجاري.





الفئة العمرية حتي 24 عاما سيتم الصرف يوم الخميس 16 ابريل، علما بأنه من لن يقم بالصرف في الأيام المحددة سلفا سيتم تخصيص ايام 26و 27 و28 من أبريل للصرف لهم.





وقالت هيئة البريد إنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 18 من الشهر الحالي، وسيقوم بنك التنمية الزراعي بالصرف لبعض مستحقي المنحة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما في جميع المحافظات باستثناء مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية من خلال مكاتب البريد.





وأوضحت الهيئة أنه سيتم الصرف للعمالة الموسمية خلال أبريل نقدا مع تسليم بطاقات البريد مسبقة الدفع المعروفة بإيزي باي لهم مجانا لاستخدامها في صرف المستحقات المالية بداية من شهر مايو المقبل.





وبحسب البريد، فإنه يوجد نوعين من بطاقات إيزي باي أحدهما غير مظرفة وتحمل رقم سري موحد مكون من أربعة أصفار، وأخرى مظرفة وبرقم سري خاص بكل بطاقة علي حدا.





كما يتم خصم قيمة البطاقات من عهدة المكاتب والمخازن الفرعية وخزينة العموم دفتريا وإضافتها بالسعر الجديد مجانا علي أن تدرج في الدفاتر الخاصة بالهيئة كرصيد أول المدة.



وتقوم وزارة القوي العمالة بإرسال رسالة نصية للعملاء لإبلاغه بتاريخ الصرف والتوجه إلي أقرب مكتب بريد لصرف المنحة ببطاقة الرقم القومي وصورة منها وفقا للمواعيد المحددة سابقا.



ويجب علي العميل التوجه مسبقا إلي أقرب مكتب بريد لتسجيل بطاقة إيزي باي باستخدام بطاقة الرقم القومي وصورة منها.





وحددت البريد الإجراءات الواجب اتباعها من موظفيها لصرف المنحة في الدخول علي خدمة صرف حوالة إلكترونية بنظام الشباك الشامل، وإدخال الرقم القومي للعميل ثم صرف مبلغ الأعانة وفقا للقواعد المعمول بها وطباعة إيصال الخدمة.





على أن تكون الخطوة الثانية هي كتابة رقم بطاقة الدفع إيزي باي علي إيصال الصرف النقدي مرفقا به صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد وسيقوم النظام الالكتروني تلقائيا بحصر كافة البيانات المسجلة وإرسالها للإدارة المركزية لاستكمال خطوات تفعيل البطاقة الخاصة بكل عميل.



ومن المقرر احتساب حافز انتاج عن كل عملية صرف يقوم بها موظف البريد بمبلغ 50 قرشا.





تفقد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمضاريين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه، وذلك للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى وعدم وجود أي عقبات خلال أعمال الصرف.