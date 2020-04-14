فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في التفكير في ملف الصفقات الجديدة للفريق والراحلين بالصيف المقبل.





واستقر فايلر على فتح باب الرحيل أمام الثنائي جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو، المعار لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



