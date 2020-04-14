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فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:24 م
بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في التفكير في ملف الصفقات الجديدة للفريق والراحلين بالصيف المقبل.
واستقر فايلر على فتح باب الرحيل أمام الثنائي جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو، المعار لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وابلغ فايلر إدارة النادي الأهلي بضرورة البحث عن عروض للثنائي جيرالدو ووليد أزارو في الصيف المقبل لعدم الحاجة لهم مع الفريق.
وينوي فايلر استعادة أكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر من الإعارة بعد نهاية الموسم الجاري بعد ظهورهم بشكل جيد بالفترة الماضية.
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