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تحويل نزل شباب الطود بالأقصر "حجرًا صحيًا" لتخفيف الضغط على مستشفيات العزل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تحويل نزل شباب الأقصر بمدينة الطود، جنوبي شرق المحافظة، لحجرًا صحيًا، وذلك لتخفيف الضغط على مستشفيات العزل.

وقالت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، انه بناء علي تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط علي مستشفيات العزل، فقد بدات المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر في استقبال الحالات، وذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أن هذا القرار، جاء في إطار حزمة الإجراءات الإحترازية التى وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الأقصر، تحتوي على مستشفى بمركز إسنا جنوب المحافظة، للعزل الصحي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 70 سريرًا، وتستقبل حالات من مختلف محافظات الصعيد، كما تعد الأولى على مستوى الجمهورية في نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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