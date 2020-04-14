تجهيز 1964 غرفة للعزل الصحي بالمدن الجامعية في الإسكندرية (صور)



وأضاف أن الجامعة انتهت من تجهيز 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية باجمالى 1964 غرفة مجهزة لاستقبال الحالات التى لم يظهر عليها أعراض الاصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها، وأضاف أنه تم اختيار المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى.





وأكد الكردي انه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير هذه المباني، حرصًا من الجامعة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



في سياق متصل، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف على مستوى المحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



من جانبه أوضح اللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية للمشروعات أنه يوميًا يتم القيام بأعمال التطهير والتعقيم بالموقف الجديد من خلال معدة للتطهير خاصة بالموقف وذلك بإستخدام مواد التطهير المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية.



وأضاف أيضًا أنه يتم يوميًا القيام بأعمال الرش ومكافحة الحشرات والناموس بالموقف والأماكن المجاورة.



وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كل تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.



كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية لاستقبال الحالات التي تحمل المرض، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها فى العزل الصحى للحالات المصابة بفيروس كورونا.