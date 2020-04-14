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ليفربول يصدم كبار أوروبا ويقدم 250 مليون يورو لضم صفقة القرن

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:36 م
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر التقرير أن ليفربول يفكر جدياً في التعاقد مع مبابي، في حال رحيل النجم السنغالي ساديو ماني إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يجهز عرض خيالي بقيمة 250 مليون يورو، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول تواصل مع وكيل ماني عن إمكانية رحيله الصيف المقبل لفريق ريال مدريد، حيث تشير التقارير أنه في حال رحيل ماني الى الفريق الملكي، سيتحرك بسرعة للتعاقد مع مبابي.

وأتمت الصحيفة، أن هناك عائق وحيد أمام ليفربول وهو الأجر الاسبوعي الذي يتقاضاه محمد صلاح مع الريدز والذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

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