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ارتفاع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:37 م
مؤشر فوتسي البريطاني
مؤشر فوتسي البريطاني

ارتفعت معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الخروج من عمليات الإغلاق في منطقة اليورو.

وتتطلع البلدان الأوروبية، ومن بينهم إيطاليا وإسبانيا الأسوأ تضرراً من الفيروس المميت، إلى رفع بعض القيود على الحياة العامة مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة والوفيات اليومية.

وسمحت إسبانيا لبعض مواقع البناء والتصنيع بإعادة الفتح بالأمس، كما أن إيطاليا تسمح لبعض الشركات باستئناف عملها اليوم.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة الألماني في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أمس إن ألمانيا تدرس كيفية تنفيذ التعافي التدريجي من وباء "كورونا".

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" خلال التعاملات وسط بدء موسم نتائج الأعمال الفصلية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي أكبر وتيرة ركود منذ 1930 مع انكماشه بنحو 3 بالمائة في العام الجاري.

وعند الإغلاق، ارتفع  مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 ليصل إلى 333.9 نقطة، في حين انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 5591.3 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً مستوى 4523.9 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 10696.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.0967 دولار.

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