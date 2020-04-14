تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 24 ألفا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتخذ قرارا بشأن إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي في البلاد بحلول نهاية الأسبوع.

وقال ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطورات تفشي كورونا: "اقتربنا جدا من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، ونأمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر".





وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيعمل على مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي كورونا.





وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية مجددا، قائلا: "لست راضيا عن أداء منظمة الصحة العالمية.. سأتخذ قرارا بشأن تمويلها بحلول نهاية هذا الأسبوع".









وتوقع البيت الأبيض، الثلاثاء، زيادة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال البيت الأبيض: "لو كنا اتخذنا إجراءات احترازية قبل زيادة تفشي الفيروس لأنقذنا المئات من الأمريكيين".





يأتي ذلك، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحقق تقدما كبيرا في المعركة ضد فيروس كورونا، وهناك انخفاض في نسب المرضى الذين يدخلون المستشفيات".