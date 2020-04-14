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محافظ الشرقية: 521 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين في البناء ولا تهاون في تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن مخالفات البناء ملف ساخن، وجاء بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الثلاثاء أن هناك تجار تخصصوا في البناء المخالف مستغلين ساعات الحظر، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق القانون وسيتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، كما يتخذ إجراءات تصل إلى الحبس.

وكشف محافظ الشرقية عن حدوث 521 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر، لافتا إلى أنه تم إزالة 70% من التعديات.

ونوه إلى أن مخالفات البناء خلال فترة الحظر وصلت إلى 350 حالة، وتم إزالة منها حوالي 270 حالة وجاري الانتهاء من باقي الحالات.

وفي سياق أخر، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منطقة بلبيس الصناعية المقامة على 152 فدانا، لمتابعة التزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببلبيس.

ولدى دخوله المنطقة، خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لإجراءات الوقاية المتبعة ومنها قياس درجه الحرارة والتعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية.

وتفقد المحافظ إحدى شركات الصناعات الغذائية لمتابعة انتظام سير العمل بها، والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الوقائية.

استمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة عمل الشركة والتي تقدم منتجات لحوم مصنعة وأسماك مدخنة عالية الجودة، حيث تخدم قطاع الفنادق والسياحة والمطاعم الكبرى، بالإضافة إلى محلات السوبر ماركت الكبيرة وتضم 318 عاملا وفنيًا.

وأشاد المحافظ خلال زيارته للمصنع بما شاهده من وجود أجهزة الكشف الحراري وتوافر مستلزمات التعقيم والتطهير، وإلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والسترات المعقمة.

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