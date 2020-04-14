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'بهذه الصورة'.. صلاح عبد الله يمازح جمهوره بمناسبة "شم النسيم"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:55 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
روان هيثم
نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "عبد الله" في هذه الصورة يمازح جمهوره، حيث كتب على هذه الصورة يستطلعهم أين سيقضوا شم النسيم قائلا: "هتشموا فين".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: والله يا عم صلاح محتار اقضيه في الشباك ولا البلكونة ولا الاوضة.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها صلاح عبد الله في فيلم "صندوق الدنيا" الذي من بطولة كلا من خالد الصاوي، أحمد كمال،عمرو القاضي، رانيا يوسف، باسم سمرة، علاء مرسي.

ويشارك عبد الله في هذا السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز،ماجدة زكي، هند صبري،صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم،محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

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